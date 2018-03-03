РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. Для наблюдателей на выборах президента Российской Федерации в Королеве провели обучающий семинар, на нем присутствовали члены общественных палат из 13 городов Подмосковья, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Семинар организован Общественной палатой Московской области. В Королеве семинар был проведен для членов общественных палат, которые будут наблюдателями на предстоящих выборах.

«Сегодня (3 марта, - ред.) такие семинары проходят еще в четырех городах Московской области. Мы расскажем о выборном законодательстве, разъясним «золотой» стандарт по общественному наблюдению, расскажем о нарушениях на выборах и на что стоит обращать внимание», - сказал модератор семинара, член рабочей группы Общественной палаты Московской области по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Евгений Арсентьев.

Экспертами семинара стали председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, председатель территориальной избирательной комиссии Дмитрий Лободенков, первый заместитель председателя совета депутатов Королева Дмитрий Денисов и другие.

На семинаре для наблюдателей подробно разъяснили, как нужно работать на выборах, провели практическое занятие в интерактивной форме, которое касалось возможных нарушений на выборах. В конце участники семинара приняли кодекс этики наблюдателя от общественной палаты Московской области.