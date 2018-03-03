РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 3 мар. Новый детский сад возведут в составе жилого комплекса «Люберцы», его строительство планируют завершить в сентябре 2019 года, сообщил в субботу на встрече с жителями ЖК представитель компании-застройщика «Самолет Девелопмент».

В субботу в школе №28 глава Люберец Владимир Ружицкий и замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Андрей Середнев, а также представители застройщика и управляющей компании провели встречу с жителями жилого комплекса «Люберцы». Жители отметили большие очереди в детские сады и школы.

«В мае 2019 года запустим школу №3. В марте 2018 года начнем строительство детского сада №2. Окончание строительства – сентябрь 2019 года», - сказал представитель застройщика.

Он подчеркнул, что в мае 2020 года планируют сдать еще одну школу, она будет размещена недалеко от школы №28.

Также жители отметили, что им необходима поликлиника и почта.

Представитель застройщика отметил, что сейчас разрабатываются проектные документы строительства поликлиники для подачи на экспертизу. Земля под строительство выделена на улице Вертолетной, ближе к офису продаж.

При это он добавил, что «Почта России» может арендовать нежилое помещение в ЖК.