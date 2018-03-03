РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ )- 3 мар. Специально обустроенную зону отдыха для приготовления шашлыков планируют оборудовать на территории жилого комплекса «Люберцы», сообщил в субботу на встрече с жителями ЖК глава городского округа Владимир Ружицкий.

В субботу в школе №28 глава Люберец Владимир Ружицкий провел встречу с жителями жилого комплекса «Люберцы». Один из жителей пожаловался на любителей шашлыков, которые жарят их прямо под окнами.

«Это нормальное явление (жарка шашлыков- ред.), мы это не запретим. Мой заместитель Денис Галков должен найти и организовать место для шашлыков», - сказал Ружицкий.

Он предложил жителям провести субботник и очистить от мусора берег реки Пехорки. Там могут установить коллективные мангалы.