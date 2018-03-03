РИАМО - 3 мар. Свыше 130 тысяч человек принимают участие в митинге-концерт «За сильную Россию», который проходит на столичном стадионе «Лужники», сообщается на сайте МВД РФ.

В субботу в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина в «Лужниках» проходит митинг «За сильную Россию».

«На территории спорткомплекса «Лужники» проходит митинг-концерт «За сильную Россию». В мероприятии принимают участие более 130 тысяч человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и безопасности.

Ранее в ходе митинга в «Лужниках» Путин спел гимн.