РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Мобильные станции мониторинга загрязненности воздуха могут установить в подмосковных Люберцах, сообщил в субботу на встрече с жителями жилого комплекса «Люберцы» заместитель руководителя администрации городского округа Юрий Григорьев.

В субботу в школе №28 глава Люберец Владимир Ружицкий, его заместители и замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев провели встречу с жителями жилого комплекса «Люберцы». Жители пожаловались на загрязнение воздуха соседними предприятиями.

«Давайте создадим на основе вашего микрорайона дружину экологического контроля. Мы этим займемся, если вы не против. Сейчас активно заработало общество охраны природы. Создадим такое же с вами по контролю за целым рядом предприятий. Мы договаривались с министерством экологии, могут появиться мобильные станции мониторинга в проблемных местах Люберец», - сказал Григорьев.

Он добавил, что администрация Люберец обратилась в природоохранные инстанции Москвы, так как предприятия находятся на их территории. Предприятия оштрафуют по итогам проверки.