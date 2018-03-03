РИАМО - 3 мар. В Москве и Подмосковье на 4 марта объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской и Ярославской областей.

В Московском регионе 4 марта будет пасмурно, пройдет сильный снег, ночью будет минус 11-9 градусов, днем — минус 8-6.

Ранее синоптики предупреждали жителей Москвы и Подмосковья о сильном снегопаде и метели 4 марта. Ветер в порывах достигнет 13-18 метров в секунду, выпадет около четверти месячной нормы осадков.