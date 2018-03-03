РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 3 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поручил застройщику жилого комплекса «Люберцы» компании «Самолет Девелопмент» разместить на официальном сайте информацию о строительстве объектов, в том числе торгового центра, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в школе №28 Ружицкий и замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Середнев провел встречу с жителями жилого комплекса «Люберцы».

«На сайте компании информация должна быть. Все должно быть прописано. Люди вопросы не должны задавать о сроках и месте строительства объектов, в том числе ТЦ», - сказал Ружицкий.

По словам представителя застройщика, ТЦ будут строить за поворотом на улице Барыкина.