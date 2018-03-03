РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане в деревне Ворыпаево, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу утром в 05:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Ворыпаево.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 06:30. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 12 человек», – говорится в сообщении.

Ранее в поселке МИС Подольска загорелся дачный дом, спасатели смогли потушить пожар в ночь на субботу.