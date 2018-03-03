РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме в поселке МИС в ночь на субботу, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В ночь на субботу в 22:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок МИС, СТ «Испытатель -1», 4 линия, участок 151.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 01:02. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек», – говорится в сообщении.

Ранее в поселке МИС вечером 2 марта произошел пожар в бытовке, на месте происшествия работали также 16 человек и четыре единицы техники.