РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бытовке в поселке МИС, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Информация о пожаре в бытовке в поселке МИС на улице Промышленная возле дома №6 в Подольске поступила в оперативно-дежурную смену 2 марта в 20:25. В 23:35 — ликвидация пожара», – сказал сотрудник.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в тушении пожара принимали участие 16 человек и четыре единицы техники.