РИАМО – 3 мар. Жители трех домов на улице Федина в районе Северное Измайлово Восточного административного округа столицы начали переезжать в новые квартиры в доме на 5-й Парковой улице в рамках программы реновации, сообщает в субботу ТАСС.

«Начался первый переезд в рамках программы реновации в Москве. Он начался с трех домов на улице Константина Федина», - сказала журналистам заместитель префекта Восточного административного округа Наталия Голованова.

По ее словам, пенсионерам и переселенцам, оказавшимся в сложной ситуации, помогают с переездом столичные власти.

«В настоящий момент идет переезд в новый дом на 5-й Парковой улице, дом 62Б», - подчеркивается в сообщении.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.