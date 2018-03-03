РИАМО - 3 мар. Пожар произошел в доме в Большом Козловском переулке в центре Москвы, специалисты МЧС спасли одного человека, а также вывели еще пятерых из горящего дома, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

По его словам, в 13:08 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Большой Козловский переулок, дом 3/2. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

«Загорание произошло в одной из квартир в четырехэтажном жилом доме, на третьем этаже. В 13:28 пожар оперативно ликвидировали, из сгоревшей квартиры спасен один человек, из вышерасположенных квартир вывели еще пять человек», - сказал собеседник агентства.