РИАМО - 3 мар. Уроженец Псковской области на улице Новая Башиловка в столице ограбил мужчину, после чего задушил его и положил тело в наполненную ванну, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, ранее сотрудники полиции в квартире в доме 4 по улице Новая Башиловка обнаружили в ванне труп хозяина жилья — менеджера 1982 года рождения.

«Второго марта <…> в ходе работы с ранее задержанным по уголовному делу по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража – ред.) <…> техником по эксплуатации, зарегистрированным в Псковской области, было установлено, что 7 февраля в период с 04:00 до 06:00 задержанный, находясь по адресу: улица Новая Башиловка, 4, действуя в целях сокрытия хищения имущества, принадлежащего погибшему, имея умысел на убийство последнего, задушил его, после чего переместил тело в ванну, наполненную водой, скрылся с похищенным», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.