РИАМО - 3 мар. Двое безработных похитили мотоцикл Honda Valkyrie 1800 за 1,25 миллиона рублей, злоумышленники были арестованы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 2 марта в полицию поступила информация о том, что следователем 2 отделения следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по Северному административному округу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража) в отношении задержанных неработающих 1982 года рождения и 1979 года рождения.

«Установлено, что злоумышленники, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества, 3 ноября 2017 года примерно в 18:20, находясь по адресу: Лихоборская набережная, дом 3, строение 9, похитили мотоцикл Honda Valkyrie 1800. Материальный ущерб составил около 1,25 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для них была выбрана мера пресечения в виде ареста.