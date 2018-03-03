РИАМО - 3 мар. В ночь на 4 марта в Москве и Подмосковье начнется сильный снегопад, по итогам которого сугробы вырастут на 13 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В субботу на синоптических картах прослеживается южный циклон. Его центр сформировался над Румынией, а теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, уже внес коррективы в погоду Молдавии и юго-восточных областей Украины. Здесь при температуре близкой к нулю, от минус 1 до плюс 3 градусов, идет дождь с мокрым снегом.

«А уже в ночные часы ухудшением погоды циклон проявит себя и в центральных областях. Ухудшение погоды начнется с юго-западных областей и постепенно распространится на большинство областей Центрального округа. В Москве и области в ночные часы начнется снег, местами сильный, при усилении ветра до 15 метров в секунду - метель. Снегопады, метели и порывистый ветер сохранятся и в воскресенье», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что в Московском регионе в выходные может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков, что составляет более четверти месячной нормы марта, прирост снега составит до 13 сантиметров.