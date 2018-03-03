РИАМО - 3 мар. В подмосковных Химках в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в 2018 году планируют отремонтировать свыше 700 подъездов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Химках стартовала региональная программа «Мой подъезд». В рамках проекта жители смогут самостоятельно выбрать дизайн подъездов и определить объем ремонтных работ. Первый этап — согласование работ на общих собраниях собственников многоквартирных домов, которые пройдут с 1 по 31 марта. Всего в этом году в рамках программы в городском округе отремонтируют больше 700 подъездов», — говорится в сообщении.

Муниципальное предприятие «ДЕЗ ЖКУ» приступило к реализации региональной программы «Мой подъезд» в 2018 году. С 1 по 31 марта будут проведены общие собрания собственников многоквартирных домов по вопросу участия в проекте. На мероприятиях жители выберут дизайн подъездов, согласуют виды и объем работ. Помогут собственникам организовать мероприятия специалисты отдела по работе с населением предприятия «ДЕЗ ЖКУ». Одно из таких собраний уже прошло среди собственников квартир дома №3 по улице Соколовской.

«Программа «Мой подъезд» основана на полном взаимодействии с жителями. На общем собрании собственников химчане определяют объем работ, выбирают цвет стен и элементы благоустройства. Каждое пожелание жителей фиксируют специалисты отдела по работе с населением. Всего в этом году «ДЕЗ ЖКУ» планирует отремонтировать 547 подъездов», — прокомментировал директор МП «ДЕЗ ЖКУ» Руслан Гаевский.

«Мой подъезд» – губернаторская программа, в ходе которой подъезды жилых домов Подмосковья ремонтируют на условиях софинансирования за счет местного и областного бюджетов, средств управляющих компаний и собственников жилья. Жители в случае согласия на участие в программе доплачивают не более 5% от общей стоимости ремонта.