РИАМО - 3 мар. В Газетном переулке в столице установили памятную доску народному артисту СССР и РСФСР Серафиму Туликову, композитор написал более 470 песен о Родине, Москве, войне и мире, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Памятная доска народному артисту СССР и РСФСР установлена в Газетном переулке на доме 13, где он жил и работал более 40 лет», — говорится в сообщении.

Мемориальная доска выполнена из бронзы скульптором Андреем Забалуевым и архитектором Михаилом Корси.

На открытии присутствовали дочь Туликова Алиса, представители департамента культурного наследия города Москвы, члены Союза композиторов России, Российского музыкального союза, творческой общественности.

Как напоминается в сообщении, Туликов сотрудничал со знаменитыми поэтами Робертом Рождественским и Михаилом Таничем. Песни на музыку композитора исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев и Лев Лещенко, а также ансамбли «Пламя» и «Самоцветы». Кроме того, Туликов на шефских началах давал концерты в частях Советской армии и флота, домах культуры заводов и предприятий, НИИ, учебных заведениях и общественных организациях.