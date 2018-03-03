РИАМО – 3 мар. В столице запустили сервис по доставке еды «Яндекс.Еда», пользователи смогут делать заказы через приложение или на сайте, сообщает в субботу газета «Известия».

«Российская компания «Яндекс» запустила в Москве собственный сервис по доставке еды под названием «Яндекс.Еда». Услуга будет доступна на основе приложения Foodfox», — говорится в сообщении.

В ближайшее время к реализации проекта намерены подключиться компании Uber и Uber Eats.

Как отмечается в сообщении, пользователи сервиса смогут заказывать еду через приложение в телефоне или на сайте компании. Сервис будет работать ежедневно с 08:00 до 00:30 с понедельника по четверг. В пятницу делать заказы можно будет исключительно до часу ночи. Если общая сумма заказа превысит 5 тысяч рублей, заказ можно оплатить только через банковскую карту. Курьеры смогут доставлять блюда из тысячи известных столичных кафе и ресторанов.