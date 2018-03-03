РИАМО – 3 мар. Сообщение об угрозе взрыва в торговом центре «Охотный Ряд» в центре столицы не подтвердилось, на время проверки из здания эвакуировали 2,5 тысячи человек, сообщает ТАСС.

«Кинологи проверили здание, никаких подозрительных предметов не найдено. Угроза не подтвердилась», — говорится в сообщении.

На время проверки из торгового центра были эвакуированы 2,5 тысячи человек.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.