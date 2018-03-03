Химки – один из самых крупных городов-спутников Москвы. Несмотря на близость к МКАД, автомобилистам в часы пик сложно выехать из города: остается либо пересесть на электрички, либо переехать. Зато здесь можно гулять по красивейшим набережным и заниматься яхтингом, а виды из окна квартиры хочется фотографировать каждый день. Кирилл, который переехал в Химки из Москвы, рассказал РИАМО, почему не садится за руль, и ради чего не хочет переезжать из города.

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Два разных мира

Несколько лет мы с братом жили на съемной квартире в Москве, в районе Измайлово, но, как только появилась возможность, захотелось стабильности, и было принято решение обзавестись собственным жильем. К тому моменту я устроился работать фотографом, а брат заканчивал институт, так что уезжать далеко от Москвы просто не имело смысла. Но московская квартира обошлась бы в такую космическую сумму, что проще было купить дачу на Кипре.

Как раз тогда, когда мы задумались о переезде, друзья из Химок пригласили нас в гости. Прогулявшись по городу, я понял, что шума и суеты нам хватает в Москве, и не раздумывая решил обосноваться в Химках.

О городе есть красивая легенда. Говорят, что он получил свое название из-за девушки по имени Химка, которая безответно полюбила богатого дворянина и от горя бросилась в реку, у берегов которой и возникло поселение.

Город состоит из двух совершенно разных частей, которые разделяет Ленинградское шоссе. Слева находятся новые Химки, застроенные современными многоэтажками и модными торговыми комплексами. А справа, к востоку от автомагистрали, расположились старые Химки, напоминающие тихий советский городок с пятиэтажными хрущевками и сталинками.

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Рай для фотографа

Мы уже полгода живем в большой «двушке» на самой окраине города. Несмотря на то, что, по подмосковным меркам, в Химках дорогая недвижимость, на разницу можно было бы купить крутой автомобиль или открыть собственный бизнес.

Вид из окна у нас потрясающий! Просыпаясь, я первым делом беру камеру и делаю пару кадров. Рядом находится канал имени Москвы с набережной, парком «Два берега», прогулочной зоной и пляжем. Летом здесь можно загорать, а вот купаться не рекомендуется – вода не самая чистая. Когда наступает зима, канал превращается в огромную лыжную трассу и площадку для катания на снегоходах.

У нас в городе даже есть свой яхт-клуб. В бухте ходят катера и огромные пароходы, а вдалеке – видны небоскребы «Москвы-Сити». Глядя на такую красоту, легко зарядиться энергией большого города, оставаясь при этом в уютном Подмосковье.

Из-за множества промпредприятий экология в Химках не самая лучшая. Зато в городе активно ведется озеленение, появляются новые скверы и парки.

В Химках целых шесть больших зон отдыха. Там всегда чисто, за растениями ухаживают, поэтому, выбравшись на прогулку, действительно можно отдохнуть и ощутить единение с природой.

Мое любимое место – парк имени Толстого, основанный еще в 1947 году. Сейчас здесь развлекательный комплекс, куда я прихожу поплавать в бассейне и покататься на колесе обозрения, здесь же находится динопарк с гигантскими динозаврами. Пары с детьми любят зону отдыха «Эко-берег». Там установлены детские игровые комплексы и спортивные площадки, одна из которых предназначена для пожилых людей. Парочки у нас гуляют по Аллее сердец, там часто устраивают свадьбы и свидания.

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Пилоты в соседях

До переезда я слышал, что Химки не самый благополучный город, где по улицам разгуливают криминальные элементы и много краж, но ни с чем подобным не сталкивался. На мой взгляд, тут куда безопаснее, чем в том же Измайлове. Тротуары и дороги везде освещены фонарями. На моем доме установлено 8 камер видеонаблюдения, а в подъезде дежурит вахтер, который отвечает за порядок.

В соседях у меня тоже порядочные люди. В основном это молодые семейные пары с детьми, которые купили квартиру в ипотеку. Поэтому в городе множество детских садов, школ, лицеев и даже 4 высших учебных заведения.

Из-за близости аэропорта Шереметьево чуть ли не в каждом доме живет стюардесса или пилот.

Когда утром я иду на работу, постоянно замечаю сотрудников авиакомпаний в униформе. Мой сосед по этажу тоже из их числа, он постоянно рассказывает истории про далекие страны.

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Много стадионов и дорогой фитнес

Химки, наверное, самый спортивный город Подмосковья. Здесь постоянно проводятся различные соревнования, в том числе мирового масштаба. В этом году у нас прошла «Лыжня России», а в 2018 готовимся к легендарному событию – Чемпионату мира по футболу. Для таких мероприятий у нас оборудовано множество спортивных площадок и стадионов. Лучшими считаются «Арена-Химки», где будет тренироваться сборная Перу, олимпийские центры «Планерная» и «Родина», стадион «Новые Химки». А на спортивной базе «Новогорск» будет тренироваться российская сборная и команда Мексики.

Как ни странно, при таком разнообразии спортивных комплексов и учреждений физкультурно-спортивной направленности, я столкнулся с полным отсутствием приемлемых по ценам фитнес-клубов. По крайней мере, в старых Химках, где я живу, с этим проблемы. Найти их можно разве что в новых Химках, но нужно сразу быть готовым выложить за годовой абонемент около 50 тысяч рублей. Не все могут потратить столько денег на то, чтобы поддерживать себя в форме.

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Фермерские продукты и в магазин по талону

В нашем ЖК два частных магазинчика шаговой доступности, в одном я нашел вкуснейшую грузинскую газировку, которую обычно можно купить разве что в ресторанах. С аптеками, правда, беда. До ближайшей нужно идти пешком не меньше 15 минут. Зато радует поликлиника с обслуживанием в выходные дни, что очень удобно при моем плотном графике.

В старых Химках много сетевых магазинов вроде «Пятерочки», «Дикси», «Магнита» и минимаркетов с самообслуживанием. Но можно найти и места поинтереснее. Недавно ко мне приезжали родители и обнаружили крытый рынок со свежими сырами, фруктами, колбасами, рыбой. Цены там ниже, а выбор больше. По выходным я люблю заглянуть на ярмарку фермерских продуктов и купить овощи с грядки и свежие яйца. А вот с перекусом в моей части города дела обстоят похуже.

Максимум, что удастся найти – постсоветские кафе с клеенчатыми скатертями или KFC.

Единственное приличное место – небольшая пекарня «Городской хлеб» у железнодорожной станции, где готовят горячую сдобу и десерты.

С клубами и барами та же история. Почти все мои друзья живут в Москве, и когда они приезжают в гости, сходить нам в общем некуда. За цивилизацией приходится ездить в новые Химки. Для шопинга лучше всего подходит огромная «Мега», там есть и строительный «OBI», и «IKEA», и гигантский «Ашан». А вот в продуктовые магазины в новой части Химок лучше не заходить, в некоторых магазинах из-за перенаселенности района покупателям выдают талончики на очередь.

Если вы приехали в Химки как турист или к кому-то в гости, стоит увидеть храм Кирилла и Мефодия и усадьбу Братцево, построенную в 14 веке. Для любителей современного искусства есть 3D-галерея со скульптурами известного художника Таратынова.

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Черепашьи бега

Машина у меня есть, но из-за пробок и снежных завалов зимой мне в основном приходится пользоваться общественным транспортом. Обслуживать личный транспорт у нас в городе тоже проблематично. В старых Химках мало заправок и беда с парковкой. Когда я поздно возвращаюсь с работы, машину поставить негде, приходится полчаса мотаться в поисках свободного места. Можно купить платное место на стоянке, но обойдется такая услуга в итоге дороже, чем сама машина.

До Москвы проще всего добраться на электричке с одной из трех станций – Химки, Планерной или Левобережной. Ближе всего от меня Химки – центральная городская ж/д станция. На автобусе от дома до нее доехать не вариант, интервалы бывают по полчаса. Чтобы не опоздать на работу, мне проще потратить 15-20 минут и дойти пешком. Выходить лучше с запасом, так как у электричек довольно часто бывают задержки. На скоростной «Ласточке» можно всего за 10-15 минут доехать до станции метро «Комсомольская» – и ты уже в центре. Обычная электричка идет до Ленинградского вокзала полчаса, и по утрам тут привычные толпы, особенно когда едешь на работу к 9-ти.

Автобусы из Химок ходят до «Речного вокзала», «Планерной» или «Сходненской», но это минимум 45 минут, а если встрянешь в пробку, может получиться намного дольше. Даже смешно, что при таком количестве транспорта в городе, получаются какие-то черепашьи бега.

Но я думаю, что город будет только развиваться. Пока я совершенно не жалею о переезде и готов прожить здесь еще несколько лет точно.

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