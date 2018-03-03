РИАМО - 3 мар. В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» утром в субботу отменили и задержали 22 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали два рейса, один отменили, в «Домодедове» задержано семь рейсов, 11 отменено, в «Шереметьеве» задержали один рейс. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» нет.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода, температура воздуха может достигать минус 7 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.