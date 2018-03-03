РИАМО - 3 мар. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты процессуальной проверки по факту мошенничества в отношении пожилого человека со стороны нотариуса в Москве, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России доследственную проверку о возможных мошеннических действиях в отношении пожилого мужчины в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, из которого следует, что пенсионер, проживающий в квартире в городе Москве, обратился в одно из частных агентств с целью оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием. В силу плохого состояния здоровья мужчина не мог осознавать, какую сделку он заключает, и в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры.

В сюжете также отмечалось, что это уже не первый случай, возникший у упомянутого нотариуса, когда клиенты фактически не понимали, какие документы подписывали. По данному факту следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.

Как заключается в сообщении, Бастрыкин поручил не только проверить все изложенные в сюжете сведения и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры, но и проверить информацию о других аналогичных случаях