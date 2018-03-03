РИАМО - 3 мар. Электричка травмировала мужчину около станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Мужчина был травмирован поездом на станции «Тушино», но не смертельно», - сказал собеседник.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали.

По словам собеседника агентства, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист подавал предупредительные сигналы, но он на них не реагировал. На место выезжали сотрудники транспортной полиции. Проводятся проверочные мероприятия.