РИАМО – 3 мар. Актер Александр Домогаров рассказал, что написал заявление об уходе из столичного Театра имени Моссовета после того, как его сняли со всех спектаклей, сообщает в субботу РИА Новости.

«Но как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим «коллегам», было написано заявление. Написано 9 января. Оно пока не подписано, но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически», — написал Домогаров на своей странице в Facebook.

Актер подчеркнул, что все договоренности с театром с его стороны будут выполнены.

«Так что иногда вам придется меня потерпеть, «коллеги», когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы», — отметил Домогаров.

Как уточняется в сообщении, на данный момент этой записи на странице актера больше нет.

Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года. Он играл в спектаклях «Милый друг», «Сирано де Бержерак», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».