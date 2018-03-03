РИАМО - 3 мар. Порядка 25 волонтеров штаба в поддержу кандидата в президенты России Владимира Путина приняли участие во встрече с доверенным лицом кандидата Виктором Ренем, которая прошла в подмосковном Реутове, сообщил РИАМО руководитель регионального штаба волонтеров в поддержку Путина Александр Печенегин.

«Вчера прошла встреча волонтеров регионального предвыборного штаба кандидата в президенты Путина с доверенным лицом Путина Ренем Виктором Алексеевичем», - сказал Печенегин.

Он добавил, что в рамках встречи волонтеры рассказали о своей деятельности. Всего на встрече присутствовали около 25 волонтеров.

«Обсуждали то, что волонтеры регионального штаба занимают девятое место по активности волонтеров по всей России. У нас более 400 волонтеров зарегистрировано. Всего по всей России зарегистрировано более 21 тысячи», - добавил Печенегин.

Он отметил, что также волонтеры смогли задать интересующие их вопросы Реню.

«Виктор Рень дал нам напутственные слова, расписался на доске пожеланий», - добавил Печенегин.

По словам собеседника агентства, Рень был поражен активности волонтеров.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.