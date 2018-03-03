РИАМО - 3 мар. В Москве и Подмосковье 4 марта синоптики прогнозируют метель, усиление ветра в порывах до 18 метров в секунду и холодную погоду, сообщается на сайте «Метеовести».

Период бесснежной погоды в центральных областях Европейской России подходит к концу. 4 марта регион окажется под ударом активного южного циклона.

«Достанется и Московскому региону. В Москве и по области завтра облачно и ветрено, скорость северо-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду, а в порывах достигнет 13-18 метров в секунду. Пройдет снег, возможны метели, временами сильные. По нашим прогнозам, за сутки выпадет 10-15 миллиметров осадков, что составляет около четверти мартовской нормы. Температура воздуха ожидается на 4-5 градусов ниже календарной нормы», — говорится в сообщении.

В такой ситуации возможны перебои в работе транспорта, и затруднения в работе аэропортов московского аэроузла. Возможны порывы линий электропередач.

Постепенно ослабевая, снег в столице сохранится и в первый день новой недели.