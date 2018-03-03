РИАМО - 3 мар. Неизвестные ограбили женщину на 58 тысяч долларов на востоке столицы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, 2 марта в 19:38 на службу «02» поступило сообщение о противоправных действиях по адресу: улица Ибрагимова, дом 2.

«Сотрудники полиции установили, что примерно в 19:35 в подъезд дома по указанному адресу на лестничной площадке двое неизвестных лиц, нападавших в закрытых масках, применили насилие, неопасное для жизни и здоровья гражданки 1970 года рождения. Они похитили у нее полиэтиленовый пакет, в котором находились 58 тысяч долларов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленники скрылись. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Ведется следствие, злоумышленников разыскивают.