РИАМО - 3 мар. В общежитии на улице Орджоникидзе в столице произошел пожар, в связи с этим из здания эвакуировали около 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Поздно вечером 2 марта в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Орджоникидзе, дом 13, где происходил пожар в одной из комнат, расположенной на третьем этаже 16-ти этажного здания общежития. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров.

«В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями совместно с администрацией объекта из здания были выведены около 200 человек. В ходе проведения разведки и тушения пожара с третьего этажа спасены шесть человек. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 07:00 пожар был ликвидирован.

К месту пожара были направлены два автобуса «Мосгортранс» для размещения выведенных людей.

По данным открытых источников, по этому адресу находится общежитие Московского архитектурного института.

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