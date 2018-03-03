РИАМО - 2 мар. Жители Москвы смогут получить услугу по монтажу внутридомового газопровода всего за один день с момента подтверждения заявки, говорится в сообщении пресс-службы АО «МОСГАЗ».

«С 1 февраля для максимального удобства москвичей служба сервиса АО «МОСГАЗ» значительно сократила время и снизила стоимость работ по монтажу (переделке) внутридомового и внутриквартирного газопровода. Теперь услугу «под ключ» можно получить всего за один день с момента подтверждения заявки, оставленной как по телефону, так и на специальной странице официального сайта компании», - говорится в сообщении.

Как правило, к услугам по переделке внутридомового и внутриквартирного газопровода абонент прибегает во время ремонта помещения и ждет оперативного решения вопроса без затягивания процесса. Вопрос перемонтажа газопровода является важнейшим этапом для москвичей, ведь он должен быть осуществлен максимально безопасно и надежно.

АО «МОСГАЗ» является специализированной организацией в Москве, которая под контролем комплекса городского хозяйства Москвы в соответствии с установленными правилами и требованиями действующего законодательства РФ выполняет работы по переделке газовой разводки и перестановке газовых приборов.

Как отмечает начальник управления внутридомового газового оборудования АО «МОСГАЗ» Татьяна Киселева, для максимальной безопасности и удобства москвичей 2018 год обещает стать новой эрой оказания подобных услуг.

«Услуги по переделке газовой разводки и перестановке газовых приборов с февраля 2018 года перешли под контроль службы сервиса АО «МОСГАЗ». Проанализировав обращения и пожелания жителей столичного мегаполиса, мы определили, что основной проблемой оказания услуги по переделке и перестановке газового оборудования является срок оказания услуг», - пояснила Киселева.

В настоящее время служба сервиса АО «МОСГАЗ» обрабатывает заявки по монтажу (переделке) внутридомового и внутриквартирного газопровода трех округов столицы: САО, СВАО и ЮВАО города Москвы, а в ближайшее время планирует взять в обработку все обращения москвичей.