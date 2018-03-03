РИАМО - 3 мар. В Подмосковье за прошедшие сутки зарегистрировали около 20 пожаров и порядка 200 спасателей привлекли для их тушения, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пожаров – 18. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники», - говорится в сообщении.

Специалисты три раза реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли трех человек. На работу на ДТП привлекали 12 человек и три единицы техники.

Происшествия на водных объектах не зарегистрированы.