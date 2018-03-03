РИАМО - 3 мар. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода, температура воздуха может достигать минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В субботу регион будет находиться на орбите влияния балканского циклона, генерирующего поля облачности и небольших очаговых осадков при температурном фоне пока существенно ниже климатической нормы», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погода в Московском регионе будет пасмурной, температура воздуха достигнет минус 7 градусов.