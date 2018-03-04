РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. В подмосковных Люберцах для жителей, желающих принять участие в «Тотальном диктанте», с воскресенья начнется бесплатная подготовка.

С воскресенья в образовательном центре «Зеленая улица» в Люберцах начнутся бесплатные курсы в рамках подготовки к «Тотальному диктанту-2018». Начало в 18:00.

Занятия будут проходить по адресу: улица Красная, дом №1, офис 503. Предварительно записаться на мероприятие можно по телефону: 8(495)720-20-84. Подготовка к «Тотальному диктанту» будет проводиться каждое воскресенье до 18 апреля (в этот же день пройдет и «Тотальный диктант»). Каждое занятие будет длиться два часа.

Тотальный диктант – ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. В диктанте все желающие могут проверить свои знания по русскому языку. Авторами текстов выступают известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причем как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры.