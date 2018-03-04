РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 4 мар. В воскресенье в культурно-эстетическом центре Дзержинского жителям бесплатно покажут оперу «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«Четвертого марта в культурно-эстетическом центре города Дзержинский покажут оперу Римского-Корсакова по пьесе Александра Островского «Снегурочка». Начало в 18:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Оперу поставил режиссер музыкально-драматического театра Руфат Низамов. Она пройдет по адресу: улица Спортивная, дом №12.