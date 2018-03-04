РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 мар. В храм преподобного Сергия и мученика Валентина на территории РКК «Энергия» в подмосковном Королеве в воскресенье привезут точную копию Туринской плащаницы Спасителя, находиться она там будет в течение года, говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Размещение плащаницы стало возможным благодаря активному сотрудничеству РКК «Энергия» с всемирным православным фондом «Триумф сердца».

«На размещение точной копии освященной плащаницы в период с 2018 по 2019 год было получено благословение от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювелания. Встреча святыни состоится 4 марта в храме преподобного Сергия и мученика Валентина на РКК «Энергия» в 7:00», – говорится в сообщении.

Божественную литургию возглавит благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.