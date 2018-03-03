РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 мар. В подмосковном Подольске в субботу пройдет бесплатная ярмарка «Фримаркет» по обмену вещами для жителей горокруга, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «ФРИМАРКЕТ Подольск/Бесплатная ярмарка» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие будет проходить в целях сокращения потребления, разумного использования вещей и бережного отношения к ресурсам. В рамках ярмарки участники смогут продлить жизнь хорошим вещам путем безденежной передачи их во вторые и третьи руки для дальнейшего использования.

«Рады сообщить, что 3 марта с 11:00 до 15:30 состоится бесплатная ярмарка свободного обмена ресурсами «Фримаркет». В рамках мероприятия все желающие смогут принести то, чем именно они хотят поделиться, а взамен смогут взять что-то из того, что принесли другие. Принести можно будет одежду и обувь в хорошем состоянии, декор для дома, бижутерию, игрушки, а также различные жидкости и многое другое. Главное, чтобы вещи были в хорошем состоянии, а продукты или жидкости были в запечатанном виде», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить по адресу: улица 43 Армии, дом №15. Вещи, которые останутся невостребованными в ходе мероприятия отправятся на благотворительные нужды. Подробности можно будет узнать по телефону: 8(968)387-05-50.