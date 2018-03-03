РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 мар. «Волшебный театр» из Феодосии в субботу покажет новый спектакль в подмосковном Подольске, зрители также увидят фокусы и комические скетчи, сообщается в группе «Спектакль «Париж – столица Марса» в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«В подмосковный Подольск 3 марта на гастроли приезжает «Волшебный театр». Его актеры покажут спектакль-импровизацию «Париж – столица Марса» для детей от 3 до 11 лет в молодежном центре «Максимум», начало в 12:00 и 17:00. Во время представления зрители попадут в Париж, где Мим печет круассаны из воздуха и дрессирует мыльные пузыри, а воздух пропитан любовью и волшебством», – говорится в сообщении.

Зрителям покажут много фокусов, шоу мыльных пузырей и бумажное шоу, жонглирование, театр теней, пантомиму, комические скетчи, проведут авторские игры. В интерактивном спектакле дети становятся полноценными участниками волшебного представления.