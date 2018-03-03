РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 мар. В субботу в галерее «Golden Hall. Художественный» Подольска откроется выставка московской художницы Ирины Шумской под названием «Живописная графика».

Ирина Шумская – художница из Москвы, которая принимала участие в коллективных выставках в России и за рубежом, а также выставлялась в гостинице «Националь», в Центральном доме художника, в музее «Арт-ДЕКО» и арт-галерее «Калипсо». Причем многие ее произведения находятся в частных коллекциях в России, США, Италии и Франции, специально для выставки в Подольске некоторые работы удалось получить от коллекционеров из Москвы.

Выставка откроется в 16:00 в галерее «Golden Hall. Художественный» Подольска. На выставке будет представлено около 40 работ, увидеть которые смогут все желающие. Шумская придумала свою особенную технику работы с художественными материалами.

На выставке будут представлены полотна с изображением женщин, цветов, птиц, самураев и многого другого. В ходе мероприятия все желающие смогут пообщаться с самой художницей и задать ей интересующие вопросы. Помимо этого, в рамках программы на выставке будет звучать приятная музыка и состоится легкий фуршет.