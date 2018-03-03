РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 мар. В подмосковном Королеве в субботу состоится матч отборочных соревнований всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд, на лед выйдут известные российские деятели искусств, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Игра пройдет на катке «Космолед», расположенном на площади у Центрального дворца культуры имени Михаила Калинина, по адресу: улица Терешковой, дом №1.

«На лед выйдут любительские команды «КомАр» (команда артистов и музыкантов – ред.) и «Индастриалс» (команда молодежного бойцовского движения – ред.). Ожидается звездный состав участников. Так, например, в составе команды «КомАр» выступят актер и телеведущий Марат Башаров, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, актер театра и кино Андрей Бурковский, певец и композитор Сергей Кристовский и другие», – говорится в сообщении.

Матч начнется в 19:15. До него, в 18:00, запланировано проведение автограф-сессии.