РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. В микрорайоне Кучино Балашихи в субботу состоится акция по раздельному сбору мусора.

В рамках акции можно будет собрать макулатуру и картон, жестяные и алюминиевые банки, пенопласт и вспененные подложки, стекло в любом виде, твердый пластик, пакеты и мягкую упаковку, коробки от CD и DVD, тетрапак чистый, сухой и компактно сложенный, крышки. Также принимается электрохлам, лампочки и батарейки.

Акция пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Балашиха, микрорайон Кучино, улица Центральная, дом 39А, торговый центр «Лотос», который располагается возле пруда.

На акцию также приглашают детей. Волонтеры в игровой форме научат их сортировать отходы и расскажут о раздельном сборе.