РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий в субботу проведет внеплановую встречу с жителями ЖК «Люберцы-15/16/17».

Встреча с жильцами ЖК пройдет в школе №28 по адресу: улица Вертолетная, дом №8. Начало в 12:00. К участию приглашаются все желающие.

В ближайшее время в разных районах Люберец организуют ряд встреч. Целью мероприятий станет представление короткого отчета о работе администрации за 2017 год. На встречах жители могут задать вопросы администрации.