РИАМО - 3 мар. В пяти муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Подольске, в субботу пройдут обучающие семинары для общественных наблюдателей на выборах президента, на семинарах расскажут о задачах, правах и обязанностях наблюдателей, назначаемых субъектами общественного контроля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Завтра, 3 марта, в пяти муниципалитетах Московской области пройдут обучающие семинары с общественными наблюдателями на тему: «Об установленном порядке наблюдения на избирательных участках в ходе голосования и подведения итогов голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», - отмечается в сообщении.

На семинарах актив Общественной палаты Московской области проинформируют о задачах, правах и обязанностях наблюдателей, назначаемых субъектами общественного контроля в период выборов президента страны. В мероприятии примут участие представители Общественной палаты Российской Федерации, координатор общественной организации «Национальный общественный мониторинг», председатель Территориальной избирательной комиссии, сотрудники ГУСК МО, члены Общественной палаты Московской области и наблюдатели».

В подмосковном Подольске семинар пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы» (поселок Дубровицы, дом 65-а).