РИАМО - 3 мар. В связи с проведением праздничного мероприятия в субботу будут закрыты несколько улиц для проезда автомобилей вблизи стадиона «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«С 08:00 до 19:00 будет перекрыто движение на улице Доватора, а также на участках 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова; улица Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая; улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора», - говорится в сообщении.

На данных улицах будет ограничено парковочное пространство – запрет парковки будет введен с 00:00 3 марта до окончания мероприятия.

Водителей просят использовать общественный транспорт, который полностью готов к увеличению пассажиропотока. На усиленный режим работы будут переведены Московский метрополитен, МЦК, а также наземный городской транспорт.