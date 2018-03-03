РИАМО - 3 мар. Автомобилисты-инвалиды в субботу смогут принять участие в любительском ралли «Равные права - Равные возможности», маршрут пройдет по Центральному административному и Юго-Восточному административным округам столицы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Третьего марта 2018 года в 11:00 с территории музея «Московский транспорт» <…> возьмет старт любительское ралли «Равные права - равные возможности», организованное региональной общественной организацией инвалидов-автомобилистов «Прорыв» совместно с московской городской организацией «Всероссийское общество инвалидов» и музеем «Московский транспорт», — говорится в сообщении.

Основные участники соревнования будут представлены экипажами водителей, жителей Москвы, с нарушениями опорно-двигательной системы, и автомобилями, оснащенными ручным управлением.

«Целями и задачами данного мероприятия являются: популяризация деятельности РОО инвалидов-автомобилистов «Прорыв», популяризация автомобильного спорта среди инвалидного сообщества города Москвы, повышение водительского мастерства среди инвалидов-автомобилистов, а также популяризация здорового образа жизни и подтверждение успешной интеграции маломобильных жителей Москвы в социум», — добавляется в сообщении.

Маршрут ралли пройдет по Центральному административному и Юго-Восточному административному округам. Частично соревнования пройдут на территории клуба «ДОСААФ России» по адресу: Москва, улица Заречье, владение 3, где будут организованы скоростные участки со слаломом и овально-кольцевой трассой.

По окончании соревнований, победители будут награждены почетными призами, а все участники соревнований — памятными дипломами участника.