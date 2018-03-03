РИАМО - 3 мар. В районе стадиона «ВЭБ Арена» в Москве будет ограничено движение для автомобилистов в связи с проведением футбольного матча в субботу, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена». Участок 1: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы»,- говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, движение будет полностью перекрыто 3 марта с 12:00 до 17:00.

Днем 3 марта на «ВЭБ Арене» состоится футбольный матч одной шестнадцатой финала Лиги Европы ЦСКА — Урал.