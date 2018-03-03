РИАМО - 3 мар. В Москве в пятницу пройдет второй бесплатный семинар в школе невест, посвященный всем аспектам подготовки к свадьбе и проведению свадебной регистрации во Дворце бракосочетания на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Новый семинар позволит будущим молодоженам определиться, какие вопросы организации торжества они будут решать самостоятельно, а какие доверят агентству. Также здесь научат правильно вести себя во время видеосъемки, помогут выбрать идеальную площадку для фотосессии и презентуют неожиданные идеи для свадьбы от креативной команды организаторов праздников», - говорится в сообщении.

Первый семинар, который прошел в начале февраля, собрал 30 пар молодоженов. Занятие было посвящено планированию свадебного бюджета, правильному выбору фотографа, а также основным тенденциям развлекательной программы в рамках банкетного торжества.

Для всех, кто не смог попасть на первое занятие, на YouTube-канале агентства «Свадебный переполох» при поддержке Cherry films уже доступна видеозапись семинара.

С учетом того, что желающих посетить семинары очень много, второй семинар пройдет в две сессии. Первая сессия: 11:00–14:00, сбор гостей в 10:30. Вторая сессия: 15:00–18:00, сбор гостей в 14:30.

Новинка второго семинара – бесплатная консультация профессионального астролога. В отдельной интерактивной зоне астролог даст советы будущим молодоженам относительно выбора даты свадьбы, совместимости знаков, а также по другим семейным вопросам.

Все участники семинаров смогут продегустировать свадебные торты, получить подарки и скидки на организацию свадьбы от агентства, а также на съемку видео Love story от коллег и партнеров школы невест.