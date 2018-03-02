РИАМО - 2 мар. Книга главного археолога столицы Леонида Кондрашева «Археология Москвы» посвящена находкам, сделанным за последние несколько лет в рамках программы «Моя улица», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Среди находок – фундаменты стен и церквей, «слух» у Китайгородской стены, мост к воротам Варварской башни Кремля, остатки бревенчатых мостовых, коллекторы и колодцы, старинные клады, кабак XVIII века, а также артефакты каменного и бронзового веков», - говорится в сообщении.

По мнению автора книги, благодаря последним археологическим открытиям историкам придется пересмотреть реальный возраст Москвы.

Первыми читателями книги Леонида Кондрашева стали посетители портала mos.ru. Еще до выхода «Археологии Москвы» на портале был опубликован отрывок из главы, посвященной находкам, сделанным учеными в парке «Зарядье».

Прочитать об уникальной берестяной грамоте, торговых пломбах британских купцов и других артефактах можно по ссылке.