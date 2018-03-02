РИАМО - 2 мар. Глава Талдомского района Подмосковья Владислав Юдин подвел итоги 2017 года в рамках ежегодного доклада, по итогам года район занял 12-е место в рейтинге муниципалитетов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Почетными гостями собрания стали руководитель Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, депутаты Московской областной думы, главы и депутаты поселений, руководители предприятий и жители Талдомского района. Глава района детально проанализировал социально-экономические итоги года, отметив сохранение курса перемен, динамики и высокого качества этих процессов.

«Одним из параметров поступательного движения Талдомского района стало 12-е место в рейтинге «50» по итогам года среди 68 муниципальных образований, который формирует правительство Московской области, и четвертая подряд премия губернатора Московской области «Прорыв года», - говорится в сообщении.