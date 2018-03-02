РИАМО – 2 мар. Президент России Владимир Путин на медиафоруме региональных СМИ в Калининграде рассказал, как с помощью звонка гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву «вытащил» двух журналистов из зоны конфликта, сообщает Газета.ru.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил президенту ввести социальные гарантии для военных корреспондентов. Отвечая на вопрос, Путин вспомнил, как однажды смотрел с одним из своих иностранных коллег репортаж из горячей точки. По словам президента, его коллега призвал убрать оттуда журналистов, так как они «лезут под пули».

«Я позвонил (Олегу – ред.) Добродееву, и тот «убрал» оттуда журналистов», - сказал Путин.

В ходе медиафорума президент также объяснил, как новые военные разработки используются в гражданской отрасли.