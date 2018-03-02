РИАМО - 2 мар. В подмосковном Наро-Фоминске от снега расчистили более 60 объектов с начала года по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в пятницу глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Сотрудники Госадмтехнадзора ведут ежедневную работу по мониторингу качества уборки территории в зимний период по всей Московской области. Особое внимание инспекторы уделяют местам массового посещения граждан, тротуарам и остановочным пунктам.

«С начала года по предписанию Госадмтехнадзора в Наро-Фоминске очистили от снега 62 объекта», - сказала Витушева.

Она уточнила, что в феврале благодаря работе сотрудников 34 отдела Госадмтехнадзора Московской области на территории Наро-Фоминского городского округа очищено от снега и наледи 25 дворовых территорий, около 3 километров тротуаров, девять детских игровых площадок. Помимо этого, 28 кровель нежилых зданий очистили от наледи.