РИАМО - 2 мар. Следователи проводят проверку по информации, размещенной в СМИ, о возможных мошеннических действиях в отношении пожилого мужчины в Москве, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилого жителя столицы», - сказала Иванова.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, из которого следует, что пенсионер, проживающий в квартире жилого дома по улице Бирюлевской в городе Москве, обратился в одно из частных агентств с целью оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием. В силу плохого состояния здоровья, мужчина не мог осознавать какую сделку он заключает, и в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.